Михаил Ведерников: Крайне важно активизировать вакцинацию

«Как сказал министр здравоохранения, во многих странах сейчас взрывной рост заболеваемости вызван новым штаммом. В этих условиях крайне важно активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, на сегодня оба компонента вакцины от COVID-19 получили 265 946 жителей региона, в том числе, 277 — привились в минувшие сутки. Вакцинировано первым компонентом 266 146 человек, в том числе, 245 в этот четверг. Ревакцинировано 31 608 жителей области.