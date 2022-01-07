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Общество

Михаил Ведерников: Крайне важно активизировать вакцинацию

7 января 2022 года, 16:00

«Как сказал министр здравоохранения, во многих странах сейчас взрывной рост заболеваемости вызван новым штаммом. В этих условиях крайне важно активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, на сегодня оба компонента вакцины от COVID-19 получили 265 946 жителей региона, в том числе, 277 — привились в минувшие сутки. Вакцинировано первым компонентом 266 146 человек, в том числе, 245 в этот четверг. Ревакцинировано 31 608 жителей области.

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Комментарии

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Бабулечка
19:12 07.01.2022

Саверский А.В.-Президент Общероссийской общ. организации "Лига защитников пациентов" -"Истина состоит в том,что это вообще не вакцинация, поскольку вакцинацией это может называться только,когда доказан вакцинирующий эффект.Он доказывается в клинических исследованиях,которые ,как мы знаем,не завершены.Тогда происходящее-не вакцинация.Это даже трудно назвать экспериментом,потому что никто не собирает сравнительные данные о последствиях.Это насильное массовое применение неисследованного препарата".

Бабулечка
19:50 07.01.2022

Из видеоинтервью на канале "Разоблачено" от 14 июля 2021г Алины Лушавиной,врача-невролога из Независимой Ассоциации врачей (о ковидвакцинах): " После этих препаратов при повторной встрече с агентом у них(у привившихся) будут развиваться ,однозначно, тяжёлые заболевания.,и вплоть до летального исхода.Мы насчитали уже 10 тысяч смертей,это только официально,а ещё сколько неофициально. Во вторых, оно вызывает тромбозы,и даже ко мне лично поступает огромное количество пациентов ..(продолжение)

Бабулечка
19:59 07.01.2022

Продолжение-Алина Лушавина:"...с неврологическими нарушениями,инсульты,инфаркты,тромбоэмболии.И никто нигде не регистрирует,то есть никто потом не возместит ущерб ни моральный, ни физический,никто не свяжет даже это с уколом.В третьих:Происходит геномное редактирование ..Разработка не может быть надёжной,потому что она абсолютно новая,нигде не использовалась.Мы не знаем,какие возникнут изменения.Врачи не смогут лечить таких пациентов...", интервью в свободном доступе в Сети.

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