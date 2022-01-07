Михаил Ведерников: Рождество — день, полный веры в торжество добра

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством Христовым - «одним из самых красивых и любимых православных праздников.»

«Это день, полный тепла и веры в торжество добра и справедливости. Он веками собирал семьи у домашнего очага, объединял людей вокруг христианских ценностей. И, конечно, это время самых светлых и добрых чудес, когда родные и близкие дарят друг другу подарки, желают здоровья, счастья и благополучия. Важно беречь эти традиции и передавать их наши детям», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников пожелал псковичам помощи Божией вам во всех благих делах и начинаниях: «Пусть мир, согласие и любовь царят в каждом доме, и сбудется все самое лучшее».