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Общество

Михаил Ведерников: Рождество — день, полный веры в торжество добра

7 января 2022 года, 11:19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством Христовым - «одним из самых красивых и любимых православных праздников.»

«Это день, полный тепла и веры в торжество добра и справедливости. Он веками собирал семьи у домашнего очага, объединял людей вокруг христианских ценностей. И, конечно, это время самых светлых и добрых чудес, когда родные и близкие дарят друг другу подарки, желают здоровья, счастья и благополучия. Важно беречь эти традиции и передавать их наши детям», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников пожелал псковичам помощи Божией вам во всех благих делах и начинаниях: «Пусть мир, согласие и любовь царят в каждом доме, и сбудется все самое лучшее».

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