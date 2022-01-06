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Общество

ПАИ опубликовало топ-10 самых ярких видеосюжетов 2021 года

6 января 2022 года, 18:41

Десять самых ярких видеосюжетов корреспондента Дмитрия Коновалова, снятых в 2021 году, опубликовало Псковское агентство информации.

ПАИ опубликовало топ-10 самых ярких видеосюжетов 2021 года

Видеоматериалы Дмитрия Коновалова завоевали интерес не только у жителей Псковской области, но и у всей России. Так, его ролики для показа не раз брали различные федеральные телеканалы.

«Видеосюжеты Дмитрия Коновалова – лучшее, любимое и только для вас!» – отметили в Псковском агентстве информации.

Среди самых ярких видеосюжетов прошедшего года редакция ПАИ выделила: «Летучая мышь-рекордсмен», «Круговые будни: ликбез от ГИБДД», «Псковская амфибия», ««Плакать нельзя!» – эксклюзивное видео со съёмок фильма», «Реставрация могилы Пушкина», «Потом и кровью: регби в Пскове», «Псковский врач лечит пациентов со всего мира», «Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации», «Спасение 600-летнего дуба», а также «Экспедиция в поисках следов Ледового побоища».

Данные видеоролики смотрите на сайте Псковского агентства информации.

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