ПАИ опубликовало топ-10 самых ярких видеосюжетов 2021 года

Десять самых ярких видеосюжетов корреспондента Дмитрия Коновалова, снятых в 2021 году, опубликовало Псковское агентство информации.

Видеоматериалы Дмитрия Коновалова завоевали интерес не только у жителей Псковской области, но и у всей России. Так, его ролики для показа не раз брали различные федеральные телеканалы.

«Видеосюжеты Дмитрия Коновалова – лучшее, любимое и только для вас!» – отметили в Псковском агентстве информации.

Среди самых ярких видеосюжетов прошедшего года редакция ПАИ выделила: «Летучая мышь-рекордсмен», «Круговые будни: ликбез от ГИБДД», «Псковская амфибия», ««Плакать нельзя!» – эксклюзивное видео со съёмок фильма», «Реставрация могилы Пушкина», «Потом и кровью: регби в Пскове», «Псковский врач лечит пациентов со всего мира», «Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации», «Спасение 600-летнего дуба», а также «Экспедиция в поисках следов Ледового побоища».

Данные видеоролики смотрите на сайте Псковского агентства информации.