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Общество

Отключения электроэнергии из-за непогоды не носили массовый характер в Псковской области

5 января 2022 года, 14:11

Отключения электроэнергии из-за непогоды не носили массовый характер в Псковской области. Об этом заявил вице-губернатор Василий Осипов на рабочей встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым 5 января, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Отключения электроэнергии из-за непогоды не носили массовый характер в Псковской области

По словам Осипова, система ЖКХ работает в новогодние праздники стабильно. Сбой подачи теплоснабжения произошел в нескольких многоквартирных домах в Великих Луках, однако ситуацию оперативно исправили.

Также специалисты фиксировали аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды. Восстановление, как правило, длилось меньше суток. «К примеру, отключение произошло в одном из садовых некоммерческих товариществ. Линия принадлежит самому объединению. Мы договорились, что юридические вопросы будут решены после новогодних праздников, энергетики оперативно вышли и восстановили электроснабжение», — рассказал вице-губернатор.

В настоящий момент на территории Псковской области идут ледяные дожди, температура воздуха находится в районе 0 градусов. Это приводит к налипанию снега на провода и деревья. «Похолодание прогнозируется не раньше 6 января. До этого времени могут возникать проблемы с электроснабжением», — подчеркнул Василий Осипов.

«Я знаю, что энергетики дополнительные силы и средства подготовили: порядка 120 аварийно-восстановительных бригад на случай массовых отключений. Но все равно нужно внимательно следить за ситуацией», — поручил Михаил Ведерников.

Особое внимание глава региона уделил противогололедной обработке дорог и уборке снега. «Федеральные и региональные трассы почищены, но важно, чтобы никто не расслаблялся. Переходы температуры воздуха через ноль градусов ведут к созданию на дорогах аварийных ситуаций», — отметил Михаил Ведерников.

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