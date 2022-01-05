Массовая вакцинация от COVID-19 и выборы стали главными событиями года в Псковской области

Псковское агентство информации опубликовало рейтинг событий 2021 года. В его составлении участвовало экспертное сообщество: представили общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона. Из 120 событий, которые признавались главными на протяжении всего года, эксперты выбрали ТОП-10 самых важных.

Главным событием прошедшего года стали массовая вакцинация от COVID-19 и введение QR-кодов. «Несмотря на то, что вакцинация шла не такими быстрыми темпами, как ожидалось, власти Псковской области, применяя ограничения, не только сумели избежать драконовских мер, но даже не позволили себе никаких резких заявлений по поводу вакцинации. Как это сделали в ряде других регионах», - отметили эксперты.

На втором месте оказались выборы в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов. По мнению специалистов, избирательная кампания прошла без потрясений, однако, её результаты на несколько лет вперед определили черты политического ландшафта региона.