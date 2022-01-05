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Общество

Массовая вакцинация от COVID-19 и выборы стали главными событиями года в Псковской области

5 января 2022 года, 12:40

Псковское агентство информации опубликовало рейтинг событий 2021 года. В его составлении участвовало экспертное сообщество: представили общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона. Из 120 событий, которые признавались главными на протяжении всего года, эксперты выбрали ТОП-10 самых важных.

Массовая вакцинация от COVID-19 и выборы стали главными событиями года в Псковской области

Главным событием прошедшего года стали массовая вакцинация от COVID-19 и введение QR-кодов. «Несмотря на то, что вакцинация шла не такими быстрыми темпами, как ожидалось, власти Псковской области, применяя ограничения, не только сумели избежать драконовских мер, но даже не позволили себе никаких резких заявлений по поводу вакцинации. Как это сделали в ряде других регионах», - отметили эксперты.

На втором месте оказались выборы в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов. По мнению специалистов, избирательная кампания прошла без потрясений, однако, её результаты на несколько лет вперед определили черты политического ландшафта региона.

Массовая вакцинация от COVID-19 и выборы стали главными событиями года в Псковской области

На третьем месте оказались рабочие визиты в Псковскую область премьер-министра Михаила Мишустина и президента Владимира Путина. «Такие визиты происходят не для того, чтобы дать по голове или кого-то снять, для этого отработаны другие форматы, дистанционные. А вот для того, чтобы посмотреть «на земле» какие-то региональные кейсы, которые затем можно мультиплицировать и в другие регионы, такие рабочие поездки федеральных министров и главы правительства используются», - отметил один из экспертов.

Решения о модернизации электросетевого хозяйства и формирование новой команды администрации Пскова замыкают пятерку главных событий Псковской области за 2021 год. Подробнее читайте на сайте Псковского агентства информации.

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Комментарии

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Бабулечка
14:48 05.01.2022

.."Сумели избежать драконовских мер,но даже не позволили себе никаких резких заявлений по поводу вакцинации,как это сделали в ряде других регионов",-отметили эксперты. Кто эти эксперты?! Это им надо спасибо сказать и поклон сделать,за то,что в регионе в одном из первых была введена обязательно-принудительная "вакцинация", и введение аусвайсов?Людей погнали поучаствовать в эксперименте,но кто то сам пошёл,благодаря массовой пропаганде,на которую тратятся миллиарды.Спасибо вам не скажут,не ждите!

Бабулечка
14:59 05.01.2022

Выборы прошли нечестно, за кого проголосовали ,те не прошли. А прошли те, кто сумел там оказаться по спискам. И вот эти народные избранники ничего не сделали, чтобы людей не отправляли массово на эксперименты, чтобы не вводить аусвайсы.А их ввели у нас в числе первых регионов. Они занимались тем, что давали рекламу этим уколам, и ведут работу для будущей вакцинации подростков,ввели товарные ярлыки для псковичей. Депутат Мосгордумы Енгалычева честно заявляет,что есть побочки и смерти от "вакцин"

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