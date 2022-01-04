Рекордный результат показала Псковская область по выполнению мероприятий нацпроектов за 2021 год

В 2021 году мероприятия национальных проектов Псковской области выполнены на 98,5%. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте, добавив, что для региона это рекордный результат.

«Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Культура» и «Экология» показали результат в 100%.

Также среди лидеров находятся проект с самым большим финансированием (3,8 млрд рублей) «Безопасные и качественные дороги» (99,92%), и проект «Образование» (99,67%), который перестал быть отстающим и, как сообщил глава региона, теперь имеет положительную динамику.

«По другим нацпроектам также достойные результаты — коллеги сделали все, чтобы не подвести команду», — заявил губернатор.

Недоработки уже разобрали, сообщил глава региона, также приняли необходимые меры. «Теперь наша общая задача — не снижать планку в 2022 году, продолжать работать в таком же темпе на благо жителей Псковской области», — подчеркнул Михаил Ведерников.