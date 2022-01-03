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Общество

Самым цитируемым СМИ Псковской области за последний месяц 2021 года стало ПАИ

3 января 2022 года, 13:49

По данным сервиса «Медиалогия», в декабре портал «Псковское агентство информации» стал самым цитируемым в Псковской области. По показателю «количество цитат» его вывели в лидеры 1 392 упоминания в других региональных и федеральных СМИ.

Самым цитируемым СМИ Псковской области за последний месяц 2021 года стало ПАИ

На втором месте оказался его ближайший конкурент - местная лента новостей - с 1 183 сообщениями. Третью строчку рейтинга заняло «Эхо Москвы Псков», которое цитировали 259 раз. В пятерку также вошли «МК Псков» – 76 цитат, и портал luki.ru - 67 упоминаний.

Количество цитат Интернет-газеты «Псковская правда» составило пять штук. В число самых цитируемых попали сообщения об угоне катафалка с кладбища, о старте голосования за лучшего медицинского работника региона, об улучшении показателей по производству рапса, об итогах большой пресс-конференции Владимира Путина, которую использовало сразу два СМИ. 

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