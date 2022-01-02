В новогодние праздники псковичи могут прокатиться на «Хогвартс-Экспрессе»

Тематический поезд «Хогвартс-Экспресс» будет курсировать по Псковской области на новогодних выходных. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Хогвартс-Экспресса» в Пскове. Запуск поезда состоялся 2 января.

В рамках маршрута тематический поезд отправится из Пскова в Печоры, после чего вернется на центральный железнодорожный вокзал областного центра.

Рейсы «Хогвартс-Экспресса» запланированы на 7, 8 и 9 января. Поезд будет отправляться дважды: в 12.36 и в 14.40. Все путешествие займет 2 часа. Во время поездки псковичи поучаствуют в развлекательной программе: погрузятся в мир магии, поучаствуют в научных экспериментах, увидят необычные пузыри и познакомятся с волшебниками.

Каждый пассажир тематического поезда получит волшебную палочку и долгожданное письмо из Хогвартса.

Стоимость билета на «Хогвартс-Экспресс» составляет 2 тысячи 500 рублей. Его необходимо приобрести на каждого пассажира вне зависимости от возраста. В путешествие сможет отправиться любой желающий от четырех лет и старше.

Купить билет, а также узнать всю необходимую информацию можно на официальном сайте «Хогвартс-Экспресса».