Первый день года в Пскове отметили забегом

В Пскове прошел традиционный новогодний забег. Как сообщили в соцсетях организаторы, он собрал более 100 любителей спорта и здорового образа жизни.
Новогодний забег под названием «На Спорте после… Деда Мороза» начался в 11 утра 1 января. Вот уже шесть лет он проходит ежегодно.
фото из группы школы бега ПроСпорт
В этом году он совпал с 63-ей бесплатной тренировкой #Беговой прорыв. Тренировки проводят тренеры школы спорта ПроСпорт.
«Мы были очень рады видеть сегодня более ста человек, которые пришли, чтобы вместе с нами зарядиться спортивным настроением на целый год вперед», - отметили организаторы.