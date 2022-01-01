Первый день года в Пскове отметили забегом

В Пскове прошел традиционный новогодний забег. Как сообщили в соцсетях организаторы, он собрал более 100 любителей спорта и здорового образа жизни.

Новогодний забег под названием «На Спорте после… Деда Мороза» начался в 11 утра 1 января. Вот уже шесть лет он проходит ежегодно.