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Общество / Здоровье

Первый день года в Пскове отметили забегом

1 января 2022 года, 16:32

В Пскове прошел традиционный новогодний забег. Как сообщили в соцсетях организаторы, он собрал более 100 любителей спорта и здорового образа жизни.

Новогодний забег под названием «На Спорте после… Деда Мороза» начался в 11 утра 1 января. Вот уже шесть лет он проходит ежегодно.

Первый день года в Пскове отметили забегом

фото из группы школы бега ПроСпорт

В этом году он совпал с 63-ей бесплатной тренировкой #Беговой прорыв. Тренировки проводят тренеры школы спорта ПроСпорт.

«Мы были очень рады видеть сегодня более ста человек, которые пришли, чтобы вместе с нами зарядиться спортивным настроением на целый год вперед», - отметили организаторы.  

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