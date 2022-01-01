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Общество

Умер основатель музея ретротехники в псковской деревне Тешевицы

1 января 2022 года, 15:50

Умер основатель музея ретротехники в псковской деревне Тешевицы. Об этом сообщается в группе «Жесть по-Псковски».

Умер основатель музея ретротехники в псковской деревне Тешевицы
Александр Илларионович Попов
фото из группы Жесть по-Псковски

«С глубоким прискорбием извещает, что сегодня не стало Александра Илларионовича Попова. Воина-интернационалиста, гвардии подполковника запаса, основателя музея ретротехники в деревне Тешевицы, нашего близкого, позитивного, светлого человека с золотыми руками и золотым сердцем», - говорится в посте группы.

Организаторы группы выразили всем родным и близким Александра Попова самые глубокие соболезнования.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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