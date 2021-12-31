В 2022 году финансирование получат 14 проектов Псковской области

Реализацию проектов в рамках «инициативного бюджетирования» запустят в 2022 году в Псковской области. Граждане будут принимать участие в распределении муниципального бюджета. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в еженедельном обращении к жителям региона в своем Instagram-аккаунте. 14 областных проектов получат финансирование в размере 25,5 млн рублей.

Как рассказал глава региона, в муниципалитетах стали внедрять инструменты, подобные его еженедельным обращениям. «Мы видим, что на всех уровнях начался переход к живому, понятному, нормальному, человеческому общению», – делится губернатор.

Если раньше главы районов за год в совокупности получали менее тысячи обращений, то теперь, сообщил Михаил Ведерников, их уже почти 4 тысячи. По словам губернатора, также растет уровень правовой грамотности. Для улучшения жизни граждан и решения волнующих вопросов начали шире использовать доступные цифровые инструменты. «Как следствие, и сами люди глубже погружаются в жизнь своего муниципалитета, начинают разбираться в инструментах развития, сами становятся инициаторами новых проектов», – рассказал Ведерников.

Как пример губернатор назвал территориальные общественные самоуправления (ТОС), которые активно развиваются. Это «неравнодушную команду граждан», которая самостоятельно решает наболевшие вопросы своих муниципалитетов.

В 2018 году в Псковской области насчитывалось два ТОСа, на данный момент – 250. Глава региона заявил, что они внесли весомый вклад в развитие региона.