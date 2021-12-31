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Общество

Более 6 млн просмотров набрали выпуски еженедельных обращений губернатора Псковской области за 2021 год

31 декабря 2021 года, 09:35

За 2021 год выпуски еженедельных обращений губернатора Псковской области к жителям региона набрали более 6 млн просмотров и несколько десятков тысяч комментариев. Об этом глава региона заявил в своем еженедельном обращении 31 декабря.

Более 6 млн просмотров набрали выпуски еженедельных обращений губернатора Псковской области за 2021 год

Кадр из нового еженедельного выпуска

Новый выпуск стал юбилейным, 70-м, а также последним в уходящем году. Помимо Instagram еженедельные обращения смотрят и в других социальных сетях – выпуски широко расходятся по ним, рассказал губернатор.

«Признаюсь, что я очень ценю этот формат за оперативность, качество обратной связи и возможность быстро решать актуальные проблемы», – поделился Михаил Ведерников. Он также напомнил самостоятельно ведет свой аккаунт, лично читает все сообщения и отвечает на них.

«Порой их количество доходит до 500 в сутки, поэтому их разбор заканчивается иногда поздно ночью», – сообщил глава региона.

Губернатор поблагодарил жителей Псковской области за то, что они реагируют и сообщают об актуальных проблемах региона.

«Да, конечно, не на все обращения удаётся быстро найти положительное решение. Но тем не менее, я вижу, что по вашим реакциям, вашим откликам, это хороший рабочий формат. Будем продолжать его и дальше», – подытожил Ведериков.

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