Воспитанники псковских интернатов встретились с актёром Никитой Панфиловым

Воспитанники Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и Опочецкой коррекционной школы-интерната посетили киноконцерн «Мосфильм» и встретились с актером Никитой Панфиловым. Такая поездка была мечтой детей, которую удалось исполнить в рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Также дети погуляли по Москве, посетили Красную площадь.

«Не передать словами те эмоции, которые испытал особый ребенок, лишенный родительской заботы и любви. Константин получил в подарок не только яркие впечатления, но и автограф любимого актера Никиты Панфилова на календаре 2022 года», – отметили сотрудники Опочецкой коррекционной школы-интерната и поблагодарили всех, кто организовал акцию.

В этом году на региональной «Елке желаний» было 175 заявок детей. На данный момент все они находятся на исполнении.