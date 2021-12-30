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Общество

Воспитанники псковских интернатов встретились с актёром Никитой Панфиловым

30 декабря 2021 года, 16:30

Воспитанники Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и Опочецкой коррекционной школы-интерната посетили киноконцерн «Мосфильм» и встретились с актером Никитой Панфиловым. Такая поездка была мечтой детей, которую удалось исполнить в рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Воспитанники псковских интернатов встретились с актёром Никитой Панфиловым

Фото Театрально-концертной дирекции

Также дети погуляли по Москве, посетили Красную площадь.

«Не передать словами те эмоции, которые испытал особый ребенок, лишенный родительской заботы и любви. Константин получил в подарок не только яркие впечатления, но и автограф любимого актера Никиты Панфилова на календаре 2022 года», – отметили сотрудники Опочецкой коррекционной школы-интерната и поблагодарили всех, кто организовал акцию.

В этом году на региональной «Елке желаний» было 175 заявок детей. На данный момент все они находятся на исполнении.

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