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Общество

Социальную выплату на покупку жилья получили 29 молодых семей Пскова в 2021 году

30 декабря 2021 года, 17:07

29 молодых псковских семей получили социальную выплату на покупку жилья и строительство индивидуального жилого дома в 2021 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мера поддержки молодым семьям была оказана в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова». На эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено порядка 23 млн рублей.

Также в текущем году в областном центре продолжилась реализация областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах». В рамках четвертого этапа на территории Пскова планируется расселить 52 аварийных многоквартирных жилых дома.

Для ее реализации региональным комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области и муниципальным образованием «Город Псков» заключено соответствующее соглашение с подрядчиком – ООО «ТехноСтрой». В рамках программы будет спроектирован и построен 198-квартирный жилой дом для переселения граждан из аварийных жилых домов, включенных в программу. Дом появится в Пскове на пересечении улиц Юности и Инженерной до 1 декабря 2023 года.

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