В Псковской области планируют открыть восемь приходских домов с благотворительными трапезными

Восемь приходских домов с воскресными школами и благотворительными трапезными планируют открыть в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

30 декабря про проект создания в Псковской области приходских домов с благотворительными столовыми губернатору региона Михаилу Ведерникову рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон на рабочей поездке по Пскову.

На данный момент по одному приходскому дому открыты в поселке Вехно Новоржевского района и в Острове. Также дом причта действует в Дно при Храме архангела Михаила. В Пскове же их будет пять. Кроме того, церковно-приходской дом на Плехановском посаде при храме Дмитрия Солунского откроется в ближайшие дни для жителей города и прихожан. Еще два прихода уже работают.

30 декабря Михаил Ведерников и митрополит Тихон посетили одну из социальных столовых, которая находится на территории Псковской городской больницы. Губернатор региона пообщался с посетителями и узнал, насколько она востребована у прихожан и граждан. Работники отметили, что трапезную, которая стала точкой притяжении для жителей микрорайона, ежедневно посещает большое количество людей.

«Здесь можно посидеть, пообщаться друг с другом, почитать книги, пообщаться со священником», – подчеркнул митрополит Тихон и уточнил, что в областном центре в скором времени планируется строительство еще двух домов причта.

Глава региона Михаил Ведерников высоко оценил социальную инициативу Псковской епархии. «Это важный социальный проект для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – отметил он.