Михаил Ведерников наградил лучших медработников Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников наградил победителей конкурса «Лучший медицинский работник Псковской области». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, дипломы и 150 тысяч рублей получили 10 медиков.

Глава региона поздравил медиков с наступающим Новым годом и пожелал им встретить праздник в кругу семьи, несмотря на высокую загрузку систему здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что из-за дефицита кадров врачам приходится работать за двоих, а иногда и за троих.

Губернатор напомнил о мерах поддержки медиков, которые действуют в регионе. Так, в прошлом году было учреждено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», которое получили уже 19 человек. Для начинающих врачей проводится конкурс «Лучший медицинский работник Псковской области».

От имени награждённых главу региона поблагодарила и. о. заведующей первым инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы, врач-педиатр Диана Бикмуллина. «Инфекционная больница дает мне возможность расти и развиваться как специалисту. Рада работать в нашем дружном и трудолюбивом коллективе. Нашей сплоченной командой мы готовы будем принять любые вызовы пандемии и оправдать оказанное нам доверие», — заявила врач.

В этом году в конкурсе лучших медработников участвовали 17 человек. Они прошли конкурсный отбор, учитывались, в том числе, заслуги при оказании медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19.