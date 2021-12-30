85 млн рублей направят на реставрацию Троицкого кафедрального собора

На реставрацию и приспособление для современного использования Троицкого кафедрального собора направят 85 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Территорию Псковского кремля 30 декабря в рамках рабочей поездки посетили Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В настоящее время, по словам председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика, первый этап реставрационных работ на колокольне псковского Троицкого собора завершен. На эти целы в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» было выделено 22 млн рублей. Далее реставрацией объекта займется АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Как отметили в пресс-службе, уже разрабатывается научно-проектная документация по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия». Она будет нацелена не только на реставрацию, но и на проработку приспособления под современное использование.

В рамках проекта на объекте предусмотрят реставрацию кровельной системы, фасадов, дверных и оконных заполнений, внутренних помещений и укрепление фундаментов, а также разработку мероприятий по обеспечению температурно-влажностного режима. Также особое внимание уделят разработке методик реставрации иконостаса и живописи.