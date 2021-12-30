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Общество

До 31 рубля увеличится стоимость проезда в автобусах Пскова с 10 января

30 декабря 2021 года, 13:20

С 10 января в автобусах Пскова стоимость проезда по наличному и безналичному расчетам увеличится до 31 рубля. Об этом сообщает ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

До 31 рубля увеличится стоимость проезда в автобусах Пскова с 10 января

Фото: Арсений Тимашов

Стоимость проезда псковичей по транспортной карте как и ранее будет варьироваться в зависимости от количества совершенных поездок. За 1-10 поездок придется заплатить от 29 рублей, за 11-20 поездок – от 28 рублей 50 копеек, за 21-30 поездок – от 28 рублей, за 31-40 поездок – от 27 рублей 50 копеек, за 41 поезду и больше – 27 рублей.

С 25 января также изменится стоимость месячного проездного билета и единой транспортной карты. Стоимость месячной единой транспортной карты за 100 поездок для граждан составит 1 тыс. 300 рублей, для студентов – 1 тысяча рублей, для учащихся – 900 рублей, для организаций и предприятий – 2 тыс. 300 рублей. За безлимитный проездной псковичам придется заплатить 2 тыс. 300 рублей.

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