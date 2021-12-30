Три районных центра Псковской области получат гранты за внедрение дизайн-кодов

Три районных центра Псковской области получат дополнительные гранты за успешную работу по разработке и внедрению дизайн-кодов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 29 декабря во время совещания с главами муниципальных образований и городских округов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Городское поселение Усвяты получит 1 млн рублей, Дедовичи – 500 тыс. рублей, Бежаницы –300 тыс. рублей. Глава региона выразил благодарность главам муниципальных образований и призвал остальных также провести работу по внедрению дизайн-кодов в своих муниципалитетах.

Михаил Ведерников сообщил, что многое в этом направлении сделано в Пскове. «Это крайне важная тема. Город смотрится по-другому, меняется его внешний облик. Необходимо, чтобы эта работа была распространена на районы. Должны уйти ужасные вывески, баннеры, растяжки, чтобы архитектура, как минимум районных центров, была открыта», — подчеркнул губернатор.