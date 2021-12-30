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Общество

Более 90 аварийных бригад будут работать в Псковской области в новогодние праздники

30 декабря 2021 года, 10:56

94 аварийные бригады созданы на предприятиях Псковской области на период новогодних праздников, рассказал вице-губернатор  Василий Осипов на итоговом совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами муниципалитетов 29 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Также на этот период сформировали запасы топлива на котельных. 

Более 90 аварийных бригад будут работать в Псковской области в новогодние праздники

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Василий Осипов, который сделал особый акцент на 31 декабря и 1 января, поскольку в канун Нового года ожидаются плюсовые температуры и дождь, а после вновь похолодает. Василий Осипов подчеркнул, что работа коммунальных служб, дежурных специалистов на местах в муниципалитетах должна быть бесперебойной. 

Главы районов получили рекомендации до Нового года провести повторный мониторинг, сформировать дополнительные аварийные бригады, постоянно контролировать расход топлива, чтобы не допустить его дефицита. 

Кроме того, псковский филиал «Россети Северо-Запад» подготовил 97 аварийно-восстановительных бригад и заключил договоры с подрядчиками на оказание содействия в случае возникновения аварийных ситуаций. ГУ МЧС России по Псковской области будет работать в режиме повышенной готовности во время новогодних выходных.

На совещании руководство муниципалитетов также получило поручение об информировании граждан о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту, опасностях при использовании пиротехнических изделий.

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