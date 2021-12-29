Эскиз пешеходного моста через Пскову согласовали на Совете в областной администрации

28 декабря на третьем заседании регионального Совета по вопросам охраны культурного наследия согласовали эскиз пешеходного моста через реку Пскову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Проект пешеходного моста через реку Пскову на заседании регионального совета представила директор проектной организации Елена Трошкова. По ее словам, через реку около Псковского кремля планируется построить однопролетное строение, на котором будут предусмотрены полосы для движения как пешеходов, так и велосипедистов. Для строительства моста через Пскову потребуется порядка 10 месяцев, а его расчетная стоимость составит около 130 млн рублей.

«Мост смотрится идеально, достаточно легкий, нет ничего лишнего, он не диссонирует с ансамблем Псковского кремля», – прокомментировал проект глава региона Михаил Ведерников. От себя лично он предложил проработать возможные варианты перильных ограждений. Пешеходный мост через Пскову, по его словам, может гармонично вписаться в окружающий ландшафт центра города.

Предложение губернатора региона Михаила Ведерникова о проработке вариантов было поддержано членами Совета по вопросам охраны культурного наследия. Согласование эскизов пешеходного моста через Пскову пройдет в заочном формате.