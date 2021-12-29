Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Магазин с контрафактными сигаретами обнаружили псковские таможенники

29 декабря 2021 года, 16:49

Сотрудники оперативного подразделения Псковской таможни обнаружили в Порхове магазин с немаркированными сигаретами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

13 тыс. 586 пачек контрафактной табачной продукции были обнаружены при проведение проверочных мероприятий на прилавках торговых павильонов и в подсобных помещениях на таможенной территории Евразийского экономического союза с нарушением действующего российского законодательства. На части упаковок табака отсутствовали акцизные марки РФ, остальные были маркированы акцизными марками Белоруссии.

Обнаруженная контрафактная табачная продукция стоимостью порядка 1,5 млн рублей была изъята таможенниками и передана в управление Роспотребнадзора по Псковской области с целью принятия дальнейшего решения по административному производству.

«В 2021 году сотрудниками оперативно-розыскного отдела таможни в различных магазинах и торговых точках области пресечена продажа 1169404 пачек сигарет и 138 упаковок табака для кальяна без обязательной маркировки акцизными марками Российской Федерации. Розничная стоимость незаконно реализуемых табачных изделий превышает 126 миллионов рублей», – сообщил заместитель начальника Псковской таможни Андрей Горяченок.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Свыше 500 тысяч рублей украли мошенники у жительницы Псковской области перед Новым годом
Эскиз пешеходного моста через Пскову согласовали на Совете в областной администрации
До -17 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 30 декабря
График работы медучреждений Псковской области изменится на новогодние праздники
Около 103 тысяч пассажиров обслужил псковский аэропорт за 2021 год
На новогодние праздники пункты вакцинации в Псковской области изменят график работы
«Ленинград» и «Руки Вверх!» выступят на новогоднем шоу в «ВКонтакте» 1 января
Еще 145 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
В канун Нового года в Псковской области потеплеет

Комментарии

Авторизация
No comments
Далеко пошли

Общество
28 декабря 16:29

Далеко пошли

Проект «Псковской правды» продолжает развиваться на федеральном уровне
Уязвленная кожа

Общество / Здоровье
28 декабря 09:53

Уязвленная кожа

Почему на коже ног появляются язвы
«Нам стало ясно - будет война»

Общество / Важная дата
25 декабря 17:36

«Нам стало ясно - будет война»

Как начиналась война в Афганистане: воспоминания очевидца и участника