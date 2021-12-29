Магазин с контрафактными сигаретами обнаружили псковские таможенники

Сотрудники оперативного подразделения Псковской таможни обнаружили в Порхове магазин с немаркированными сигаретами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

13 тыс. 586 пачек контрафактной табачной продукции были обнаружены при проведение проверочных мероприятий на прилавках торговых павильонов и в подсобных помещениях на таможенной территории Евразийского экономического союза с нарушением действующего российского законодательства. На части упаковок табака отсутствовали акцизные марки РФ, остальные были маркированы акцизными марками Белоруссии.

Обнаруженная контрафактная табачная продукция стоимостью порядка 1,5 млн рублей была изъята таможенниками и передана в управление Роспотребнадзора по Псковской области с целью принятия дальнейшего решения по административному производству.

«В 2021 году сотрудниками оперативно-розыскного отдела таможни в различных магазинах и торговых точках области пресечена продажа 1169404 пачек сигарет и 138 упаковок табака для кальяна без обязательной маркировки акцизными марками Российской Федерации. Розничная стоимость незаконно реализуемых табачных изделий превышает 126 миллионов рублей», – сообщил заместитель начальника Псковской таможни Андрей Горяченок.