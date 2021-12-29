«Ленинград» и «Руки Вверх!» выступят на новогоднем шоу в «ВКонтакте» 1 января

Праздничный концерт начнется 1 января в 17.00. Он пройдет в официальном сообществе «Официальные страницы». Новогоднее шоу также можно будет посмотреть на уличных экранах в центре Москвы. Концерт будут показывать на фасадах гостиницы «Космос» и кинотеатра «Октябрь», а также на Таганской площади.

На новогоднем шоу «STAR Трек. Новый год ВКонтакте» в социальной сети «ВКонтакте» выступят группы «Ленинград» вместе с новым проектом «Зоя» и группа «Руки Вверх!». Об этом сообщили представители «ВКонтакте».

Ведущими новогоднего шоу в социальной сети «ВКонтакте» станут Алла Михеева и Владимир Маркони. На праздничном концерте выступят артисты, которых наиболее часто слушают пользователи платформы. Среди них Big Baby Tape с его релизом BANDANA I, который был записан с Kizaru и попал в топ-10 альбомов, а также дуэт HammAli & Navai с композицией «Птичка», которая стала треком года в VK Музыке.

Кроме того, в рамках новогоднего концерта 1 января также выступит группа «Руки Вверх!», запомнившаяся пользователям зажигательным выступлением на онлайн-фестивале VK Fest, который прошел в мае 2020 года, и набирающие популярность исполнители Constantine и ESMI, а также группа «Ленинград». В рамках шоу Сергей Шнуров представит свой новый проект «Зоя».

На праздничном концерте «STAR Трек. Новый год Вконтакте» также ожидается и поздравление с наступившим Новым годом от космонавтов прямо с Международной космической станции.

Помимо музыкальных исполнителей новогоднее шоу посетят и блогеры. Гости концерта сыграют в игры со своими поклонниками и пообщаются в VK Звонках. В частности, Ваня Дмитриенко попробует исполнить популярные треки на нестандартных инструментах, а Женя Ершов и Карина Кросс проверят свою интуицию. Ведущие Алла Михеева и Владимир Маркони сыграют в «Крокодила» и определят, кто из них лучший.

Как отметила директор по стратегическим проектам «ВКонтакте» Зера Черешнева, традиционно 1 января россияне доедают праздничные салаты и смотрят по телевизору ностальгические фильмы. Однако в этот раз социальная сеть решила создать новую традицию.

«Поэтому решили создать новую традицию в digital-мире и подарить зрителям альтернативный праздник. Каждый сможет в расслабленной обстановке послушать топовых артистов социальной сети ВКонтакте и погрузиться в космическую утопию», – сообщила она.

В рамках концерта зрители шоу смогут получить уникальный набор праздничных стикеров с новогодней елкой. Половину – за его просмотр, вторую часть – если соберут специальное кодовое слово.

Как отметили представители социальной сети, «ВКонтакте» в течение всего декабря подводят по различным направлениям итоги года. Так, каждый пользователь в специальном разделе может ознакомиться, каким был прошедший год для каждого человека. В частности, в 2021 году в рейтинге появилась специальная номинация среди самых упоминаемых тем и персон года – «Просто космос».