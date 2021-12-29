Губернатор отпразднует Новый год с семьей в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников будет праздновать Новый год с семьей в Псковской области. Об этом он сообщил в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram», сообщает Псковское агентство информации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников будет праздновать Новый год с семьей в Псковской области. Об этом он сообщил в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram», сообщает Псковское агентство информации.
Михаил Ведерников поделился, что у него ненормированный график. По словам главы региона, он будет работать и 31 декабря, и 1 января, в новогоднюю ночь он также будет на связи. «Но рассчитываю, что все-таки пара-тройка дней для того, чтоб отдохнуть, отоспаться, будет, ну и для того, чтоб провести время с семьей: и мне, и семье этого времени, к сожалению, катастрофически не хватает», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Ранее, 14 апреля и 5 августа, в медиацентре ПАИ прошли две пресс-конференции Михаила Ведерникова. Глава региона также участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».