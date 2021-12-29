Губернатор отпразднует Новый год с семьей в Псковской области

Михаил Ведерников поделился, что у него ненормированный график. По словам главы региона, он будет работать и 31 декабря, и 1 января, в новогоднюю ночь он также будет на связи. «Но рассчитываю, что все-таки пара-тройка дней для того, чтоб отдохнуть, отоспаться, будет, ну и для того, чтоб провести время с семьей: и мне, и семье этого времени, к сожалению, катастрофически не хватает», – подчеркнул Михаил Ведерников.