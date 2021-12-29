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Общество

Губернатор Псковской области назвал главные события 2021 года

29 декабря 2021 года, 11:50

Главные события уходящего года назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram», сообщает ПАИ.

Губернатор Псковской области назвал главные события 2021 года

Фото: Андрей Степанов

Губернатор выделил открытие монумента «Александр Невский с дружиной», появившегося благодаря инициативе владыки Тихона, а также приезд президента Рфв честь этого события. Михаил Ведерников отметил, что визит главы государства – это всегда окно возможностей для региональной власти. Глава региона сообщил Владимиру Путину об успехах и сложностях Псковской области. «Очень многим вопросам удалось придать президентский импульс», - подчеркнул Ведерников.


Следствием этого визита, рассказал глава региона, стало решение вопроса стабильного обеспечения жителей региона электроэнергией. До 15 февраля Минфин и Минэнерго должны подготовить доклад, который представят председателю правительства и далее президенту.

«Поэтому мы от этой темы не отступимся, она важная, она недешевая: пять миллиардов на дороге не валяется», – заявил Михаил Ведерников.

Ранее, 14 апреля и 5 августа, в медиацентре ПАИ прошли две пресс-конференции Михаила Ведерникова. Глава региона также участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».

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