Губернатор Псковской области назвал главные события 2021 года

Губернатор выделил открытие монумента «Александр Невский с дружиной», появившегося благодаря инициативе владыки Тихона, а также приезд президента Рфв честь этого события. Михаил Ведерников отметил, что визит главы государства – это всегда окно возможностей для региональной власти. Глава региона сообщил Владимиру Путину об успехах и сложностях Псковской области. «Очень многим вопросам удалось придать президентский импульс», - подчеркнул Ведерников.

Следствием этого визита, рассказал глава региона, стало решение вопроса стабильного обеспечения жителей региона электроэнергией. До 15 февраля Минфин и Минэнерго должны подготовить доклад, который представят председателю правительства и далее президенту.

«Поэтому мы от этой темы не отступимся, она важная, она недешевая: пять миллиардов на дороге не валяется», – заявил Михаил Ведерников.

Ранее, 14 апреля и 5 августа, в медиацентре ПАИ прошли две пресс-конференции Михаила Ведерникова. Глава региона также участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».