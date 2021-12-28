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Общество

В Пскове на новогодних праздниках не будут ограничивать движение автомобилей

28 декабря 2021 года, 19:42

На новогодних праздниках в Пскове не будут ограничивать дорожное движение. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 28 декабря сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

В Пскове на новогодних праздниках не будут ограничивать движение автомобилей

Фото: Андрей Степанов

По его словам, в Пскове на новогодних выходных помимо салюта не планируется массовых мероприятий. В связи с этим, как отметил Борис Елкин, все светофоры будут работать в обычном режиме и дороги перекрываться не будут.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал директоров объектов культуры и музеев, а также глав районов организовать на новогодние праздники работу учреждений так, чтобы избежать скопления людей в очередях. «Если будет такая необходимость, можно попросить волонтёров», – уточнил он.

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