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Общество

Новогодние праздники в Псковской области пройдут без дополнительных ограничений

28 декабря 2021 года, 17:55

Без дополнительных ограничений в Псковской области пройдут новогодние праздники. Об этом 28 декабря на последнем в текущем году заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

Новогодние праздники в Псковской области пройдут без дополнительных ограничений

Фото: Андрей Степанов

По его словам, в Псковской области последние полтора месяца фиксируется стабильное снижение темпов заболеваемости коронавирусом, нагрузка на региональную систему здравоохранения постепенно снижается. Так, загрузка ковидного коечного фонда на данный момент составляет от 70 до 80%, общее количество выделенных коек – 735.

Кроме того, как отметил Михаил Ведерников, в Псковской области также фиксируется стремительный рост числа выздоровевших. На данный момент на лечении коронавируса находится порядка двух тысяч жителей региона.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что благодаря правильно выбранной стратегии и ответственному подходу псковичей к противоэпидемических мерам новогодние праздники пройдут без дополнительных ограничений. Так, разрешено проведение салютов и ярмарок, но без концертов, а общепит будет работать до 02.00.

Михаил Ведерников также напомнил, что в прошлом году в это время фиксировалось порядка 400 заболевших коронавирусом, в связи с чем был вынужденно принят комплекс ограничительных мер.

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Комментарии

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Бабулечка
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Газета "Общественный надзор" ОНФ, Президент Национального Экологического Фонда С.А.Чумакова: "COVID-19 был создан для того,чтобы был повод для массовой вакцинации.Разве коронавирус может считаться особо опасной болезнью при смертности 1-2% ? Для сравнения смертность при оспе 40-90%,при чуме 90-100%, при холере 50-70%...Открыто и нагло происходит геноцид населения планеты и проводится чудовищный мед.эксперимент над миллионами людей,намного превосходящий тот,который проводили нацистские врачи..."

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