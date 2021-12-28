Новогодние праздники в Псковской области пройдут без дополнительных ограничений

Без дополнительных ограничений в Псковской области пройдут новогодние праздники. Об этом 28 декабря на последнем в текущем году заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, в Псковской области последние полтора месяца фиксируется стабильное снижение темпов заболеваемости коронавирусом, нагрузка на региональную систему здравоохранения постепенно снижается. Так, загрузка ковидного коечного фонда на данный момент составляет от 70 до 80%, общее количество выделенных коек – 735.

Кроме того, как отметил Михаил Ведерников, в Псковской области также фиксируется стремительный рост числа выздоровевших. На данный момент на лечении коронавируса находится порядка двух тысяч жителей региона.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что благодаря правильно выбранной стратегии и ответственному подходу псковичей к противоэпидемических мерам новогодние праздники пройдут без дополнительных ограничений. Так, разрешено проведение салютов и ярмарок, но без концертов, а общепит будет работать до 02.00.

Михаил Ведерников также напомнил, что в прошлом году в это время фиксировалось порядка 400 заболевших коронавирусом, в связи с чем был вынужденно принят комплекс ограничительных мер.