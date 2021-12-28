В населенных пунктах Псковской области установили 30 базовых станций мобильной связи

30 базовых станций мобильной связи установили в населенных пунктах Псковской области с численностью населения менее 100 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
30 базовых станций мобильной связи установили в населенных пунктах Псковской области с численностью населения менее 100 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
По его словам, в 30 деревнях базовые станции мобильной связи уже установлены, ведется их подключение. В частности, она также появится в поселке Дуравино Печорского района. Глава региона подчеркнул, что ранее местные жители населенных пунктов обращались к нему с просьбой помочь с телефонной связью.
«Вышка в посёлке Бардово Бежаницкого района также будет установлена благодаря инициативному местному жителю, который обращался ко мне на прямую линию в прошлом году», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что на данный момент фундамент под вышку уже подготовлен, установка запланирована до конца текущего года.
В настоящее время в Псковской области в процессе установки находятся 18 вышек мобильной сотовой связи. В начале 2022 года в селе Подоклинье Порховского района. «Во время рабочего выезда в муниципалитет весной в этом году жители также обращали внимание на плохую связь», – уточнил глава региона.
Михаил Ведерников также сообщил, что полноценное оказание услуг мобильной связи будет возможно только после получения операторами разрешения на использование частот, которое произойдет не позднее 1 июня 2022 года. «После введения в эксплуатацию каждая вышка обеспечит широкополосным доступом в интернет жителей всех населённых пунктов в радиусе 4 км, устойчивой голосовой связью – в радиусе 7 км», – подчеркнул губернатор.
Кроме того, глава региона сообщил, что в Псковской области ведется реализация федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В рамках данной программы по установке вышек в регионе появились 12 станций сотовой связи. «3 из них в Новоржевском районе, 2 – в Бежаницком, по одной в Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском и Пыталовском районах», – добавил Михаил Ведерников.