Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В населенных пунктах Псковской области установили 30 базовых станций мобильной связи

28 декабря 2021 года, 14:41

30 базовых станций мобильной связи установили в населенных пунктах Псковской области с численностью населения менее 100 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В населенных пунктах Псковской области установили 30 базовых станций мобильной связи

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

По его словам, в 30 деревнях базовые станции мобильной связи уже установлены, ведется их подключение. В частности, она также появится в поселке Дуравино Печорского района. Глава региона подчеркнул, что ранее местные жители населенных пунктов обращались к нему с просьбой помочь с телефонной связью.

«Вышка в посёлке Бардово Бежаницкого района также будет установлена благодаря инициативному местному жителю, который обращался ко мне на прямую линию в прошлом году», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что на данный момент фундамент под вышку уже подготовлен, установка запланирована до конца текущего года.

В настоящее время в Псковской области в процессе установки находятся 18 вышек мобильной сотовой связи. В начале 2022 года в селе Подоклинье Порховского района. «Во время рабочего выезда в муниципалитет весной в этом году жители также обращали внимание на плохую связь», – уточнил глава региона.

В населенных пунктах Псковской области установили 30 базовых станций мобильной связи

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников также сообщил, что полноценное оказание услуг мобильной связи будет возможно только после получения операторами разрешения на использование частот, которое произойдет не позднее 1 июня 2022 года. «После введения в эксплуатацию каждая вышка обеспечит широкополосным доступом в интернет жителей всех населённых пунктов в радиусе 4 км, устойчивой голосовой связью – в радиусе 7 км», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил, что в Псковской области ведется реализация федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В рамках данной программы по установке вышек в регионе появились 12 станций сотовой связи. «3 из них в Новоржевском районе, 2 – в Бежаницком, по одной в Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском и Пыталовском районах», – добавил Михаил Ведерников.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Потребление фруктов и ягод в России на душу населения выросло почти на 30 кг за 30 лет
В Пскове в текущем году отремонтировали порядка 25 км дороги
В Пскове появился первый умный пешеходный переход
РСХБ повысил ставки по вкладу «Доходный» и продлил акцию по накопительным счетам в рамках тарифного плана «Моя выгода»
Педагоги и одаренные дети получат премии из бюджета Псковской области
342 псковича оштрафовали за нарушение масочного режима за прошедшую неделю
Подросток выпал из окна в Пскове
152 человека заболели ковидом в Псковской области за 28 декабря
Более 2 600 жителей Псковской области воспользовались чат-ботом обратной связи

Комментарии

Авторизация
No comments
Далеко пошли

Общество
28 декабря 16:29

Далеко пошли

Проект «Псковской правды» продолжает развиваться на федеральном уровне
Уязвленная кожа

Общество / Здоровье
28 декабря 09:53

Уязвленная кожа

Почему на коже ног появляются язвы
«Нам стало ясно - будет война»

Общество / Важная дата
25 декабря 17:36

«Нам стало ясно - будет война»

Как начиналась война в Афганистане: воспоминания очевидца и участника