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Общество

Педагоги и одаренные дети получат премии из бюджета Псковской области

28 декабря 2021 года, 13:47

14 педагогов и 47 одаренных детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов и соревнований получат премии из бюджета Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Поддержку данным социальным группам окажут в рамках реализации Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

На данные цели предусмотрено 850 тыс. рублей – педагогам выплатят премию более 20 тыс. рублей, одаренным детям — 12 тыс. рублей.

Обучающиеся получат премию с целью развития, поддержки и поощрения творческой деятельности в различных областях знаний, учебно-исследовательской и социально-значимой деятельности, туризме, спорте, художественном и профессиональном мастерстве: подготовившие их педагоги, педагоги допобразования – за высокие результаты в работе.

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