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Общество

14 инициативных проектов реализуют в Псковской области в следующем году

27 декабря 2021 года, 19:25

В 2022 году в Псковской области реализуют 14 инициативных проектов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. В ходе Бюджетного послания губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что в областном бюджете на следующий год предусмотрено 25,5 млн рублей на эти цели. 

Глава региона поддержал обращение депутатов «Единой России» Псковского областного Собрания депутатов об увеличении средств на инициативное бюджетирование на 15,5 млн рублей.

Проекты, которые реализуют в следующем году, будут способствовать решению ряда проблемных вопросов, которые озвучили жители муниципальных образований в данных проектах. Они также помогут поощрить активную позицию граждан в решении вопросов жизнеобеспечения своих населенных пунктов.

С полным перечнем проектов можно ознакомиться в документе.

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