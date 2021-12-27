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Общество

Сладкие подарки к Новому году получат свыше 17 тысяч детей из Псковской области

27 декабря 2021 года, 13:50

Более 17 тыс. детей из многодетных малообеспеченных семей Псковской области в возрасте до 14 лет получат подарки к Новому году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.

Сладкие подарки к Новому году получат свыше 17 тысяч детей из Псковской области

Источник: pixabay.com

В настоящее время раздача праздничных наборов уже ведется в Псковской области. Свои новогодние подарки уже получили дети из Великолукского района. Во все остальные муниципалитеты подарки доставят до 31 декабря.

Информации о получении подарков можно получить в региональном комитете по социальной защите по телефону: 29-99-95.

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