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Общество

Новости о пресс-конференции Путина и ДТП были самыми цитируемым публикациями «Псковской правды»

27 декабря 2021 года, 10:45

Новости о пресс-конференции Владимира Путина, о гибели двух женщин в ДТП в Гдовском районе, о погоде и изменениях тарифов на проезд в общественном транспорте стали самыми цитируемыми публикациями «Псковской правды» на неделе с 19 по 25 декабря. По данным сервиса «Медиалогия», сайт газеты по итогам минувших семи дней вошёл в десятку самых цитируемых СМИ Псковской области.

Новости о пресс-конференции Путина и ДТП были самыми цитируемым публикациями «Псковской правды»

Лидером на неделе стало «Эхо Москвы Псков» с индексом цитируемости 10,58. Занять первое место радиостанции позволила прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которую цитировали федеральные СМИ.

Псковское агентство информации стало вторым с индексом цитируемости 4,52. На третьей строчке разместился сайт ПЛН с показателем 4,47, на четвёртой - портал luki.ru с ИЦ 0,58. Пятёрку лидеров замкнула ГТРК «Псков» с ИЦ 0,48.

В десятку самых цитируемых СМИ также вошёл сайт «АиФ-Псков», который работает в одном холдинге с «Псковской правдой» и Псковским агентством информации.

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