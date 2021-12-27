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Общество

27 юных спортсменов из Псковской области посетили шоу «Легенды спорта. Первые»

27 декабря 2021 года, 08:32

27 юных спортсменов из Пскова и Великих Лук посетили шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Первые», которое прошло в Москве. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

27 юных спортсменов из Псковской области посетили шоу «Легенды спорта. Первые»

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

По словам губернатора, в текущем году театрализованное гимнастическое шоу было посвящено 60-летию первого полета человека в космос. В постановке «Легенды спорта. Первые» приняли участие свыше 200 чемпионов мира и Европа, Олимпийских игр и самых различных видов спорта.

«Ребята увидели спортивную, художественную и воздушную гимнастику, акробатику и прыжки на батуте, брейк-данс, хип хоп и многое другое», – поделился Михаил Ведерников.

27 юных спортсменов из Псковской области посетили шоу «Легенды спорта. Первые»

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

Глава региона добавил, что воспитанники спортивных школ Пскова и Великих Лук посетили и обзорную экскурсию по столице и побывали на новогодней ярмарке, которая проходит у стен Кремля.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что поездки юных спортсменов региона на зрелищные спортивно-гимнастические мероприятия уже является доброй традицией.

«Благодарю Алексея Немова и всех организаторов шоу за замечательное мероприятие и приглашение наших юных спортсменов», – обратился губернатор Псковской области к организаторам шоу. 

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