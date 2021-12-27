27 юных спортсменов из Псковской области посетили шоу «Легенды спорта. Первые»

27 юных спортсменов из Пскова и Великих Лук посетили шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Первые», которое прошло в Москве. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.



По словам губернатора, в текущем году театрализованное гимнастическое шоу было посвящено 60-летию первого полета человека в космос. В постановке «Легенды спорта. Первые» приняли участие свыше 200 чемпионов мира и Европа, Олимпийских игр и самых различных видов спорта. «Ребята увидели спортивную, художественную и воздушную гимнастику, акробатику и прыжки на батуте, брейк-данс, хип хоп и многое другое», – поделился Михаил Ведерников.