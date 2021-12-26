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Общество

Последний в этом году «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир утром 27 декабря

26 декабря 2021 года, 19:03

В последний понедельник года, 27 декабря, в 09.00 в формате прямого эфира выйдет восьмой выпуск «Псковского телеграма Online». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Последний в этом году «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир утром 27 декабря

Постоянные ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев в неформальном разговоре обсудят последние дни уходящего 2021 года, а также самые необычные и ожидаемые события, которые пройдут на предновогодней неделе в Псковской области и подведут итоги года.

Восьмой выпуск «студии» видеопроекта «Псковский телеграм Online» пройдет в «семейном кругу». Прямой эфир посетят сотрудники Псковского агентства информации.

«Псковский телеграм Online» выходит на Youtube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте», а также в Телеграм-канале «Псковские новости».

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