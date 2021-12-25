Псковский аэродром впервые за долгое время использовался как запасной

Псковский аэродром впервые за последнее время использовался как запасной. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на и.о. директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Алексея Сырорыбова.

Самолет авиакомпании «Россия» летел по маршруту Анапа – Санкт-Петербург, на борту находилось 116 пассажиров. Плохие метеоусловия не дали воздушному судну возможности сесть в Пулково. Поэтому самолет использовал аэродром в Пскове в качестве запасного.

Посадка прошла успешно, пассажиры имели возможность отдохнуть в аэровокзале. Самолёт произвел дозаправку и через два часа вылетел в Санкт-Петербург, там он приземлился в Пулково.