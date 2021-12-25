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Общество

Псковский аэродром впервые за долгое время использовался как запасной

25 декабря 2021 года, 15:22

Псковский аэродром впервые за последнее время использовался как запасной. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на и.о. директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Алексея Сырорыбова.

Самолет авиакомпании «Россия» летел по маршруту Анапа – Санкт-Петербург, на борту находилось 116 пассажиров. Плохие метеоусловия не дали воздушному судну возможности сесть в Пулково. Поэтому самолет использовал аэродром в Пскове в качестве запасного.

Посадка прошла успешно, пассажиры имели возможность отдохнуть в аэровокзале.  Самолёт произвел дозаправку и через два часа вылетел в Санкт-Петербург, там он приземлился в Пулково.

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