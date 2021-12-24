Названы финалисты премии Псковской области «Народное признание»

24 декабря на сайте Псковского агентства информации завершился первый тур голосования общественной премии Псковской области «Народное признание». В результате в каждой из 12-ти номинаций были названы тройки лидеров, которые проходят во второй тур. Они также получат голоса от экспертов премии.

В номинации «Открытие» тремя финалистами стали молочная ферма ОАО «Красное знамя» в Новосокольническом районе (33,33% или 344 голоса), креативное пространство «Лофт» в Пскове (25,29% или 261 голос), чайно-пряничная лавка «Званица» в Пскове(13,47% или 139 голоса).

В номинации «Наша марка» вышли в тройку лидеров Бежаницкое райпо (21,48% или 401 голос), Псковский завод компьютерных и мобильных кабелей GCR (13,44% или 251 голос), яблоневые сады Ивана Мельника из Себежского района (12,85% или 240 голосов).

В номинации «Сервис» во второй этап прошли псковская торговая сеть «Книжица» (35,49% или 456 голосов), салон красоты и эстетики «Синтая» в Пскове (17,98% или 231 голос), торгово-досуговый центр Fjord Plaza в Пскове (15,1% или 194 голоса).

Номинация «Бизнесмен года» финалистами стали основательницы торговых сетей «Книжица» и WoolHouse Вера Григорьева и Юлия Мамчиц (44,94% или 519 голосов), директор сети магазинов «Квадрат» Михаил Лебедев (20,61% или 238 голосов), директор кофейно-винного бара CAVERIN Павел Передельский (14,46% или 167 голосов).

В финальный этап в номинации «Рекорд» вышли семья спортсменов из Плюсского района — Дмитрий, Иван, Александр и Георгий Зубаревы (25,63% или 358 голосов), паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука Маргарита Сидоренко (24,19% или 338 голосов), юная фигуристка из Пскова Валерия Зайцева (20,11% или 281 голос).

В номинации «Поступок» в следующий финал прошла тройка лидеров: Андрей Стругин из Пскова за спасение двух тонувших детей (40,95% или 570 голосов), Иван Мутовин из Дедовичского района за спасение тонувшего друга (23,92% или 333 голоса) и Любовь Алтынь из Великих Лук за спасение выпавшего из окна ребёнка (19,04% или 265 голосов).

Номинацию «Защита» в финале представят полицейский мобильного взвода № 1 отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову Денис Кузьмин за спасение упавшей с моста девочки (44,47% или 567 голосов), сотрудник транспортной полиции Андрей Мусийчук из Пскова за спасение жизни впавшего в состояние клинической смерти мужчины (14,43% или 184 голоса), инспекторы ДПС по Пскову Александр Никонов и Роман Горбатов за спасение людей на пожаре (12,86% или 164 голоса).

В номинации «Талант» в следующий этап прошли рок-группа «Отцы и дети» из Пскова (17,43% или 524 голоса), певица Елена Швецова из Дно (14,17% или 426 голосов), поэт, исполнитель песен из Новоржевского района Михаил Яичников (12,81% или 385 голосов).

В номинации «Призвание» в лидеры выбились и. о. заведующего 3-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова (17,84% или 508 голосов), врач-гинеколог многопрофильной клиники «MEDICA» Елена Егорова (14,08% или 401 голос), коллектив Стругокрасненской районной библиотеки (13,69% или 390 голосов).

В номинации «Инициатива» финалистами стали зооприют «Добрый» в Порхове (20.87% или 515 голосов), авторский проект Анны Скрипкарь о жизни бабушек из псковской глубинки (15.32% или 378 голосов), проект Артёма Степанькова по сохранению истории деревни Сеглицы Плюсского района (9.44% или 233 голосов)

В новой номинации «Экомышление» большинство голосов было отдано проекту Плюсского перерабатывающего комбината по созданию экомебели (20,5% или 286 голосов), проекту «ЭКО бокс» по раздельному сбору мусора в Великих Луках (11,54% или 161 голос), а также экологическому проекту «Зеленая область» (11,18% или 156 голосов).

Самыми знаменательными событиями года, прошедшими в финал, стали операция по подъёму самолёта из болота в Пыталовском районе (15,26% или 263 голоса), этап Чемпионата России, ХХ ралли «Псков» (13,63% или 235 голосов), празднование 1000-летия Усвят (12,7% или 219 голосов).

Второй тур голосования начнётся на следующей неделе. В этот же период свои голоса за номинантов отдадут эксперты премии. Победителей выявят путём сложения голосов жюри и читателей ПАИ. Награждение состоится в конце января.

Организатор премии «Народное признание» - Псковское агентство информации.



