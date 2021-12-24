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Общество / Соцзащита

Более 163 млн рублей направили в органы соцзащиты Псковской области

24 декабря 2021 года, 17:35

163,1 млн рублей направили в органы социальной защиты Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Средства направлены на финансирование мер соцподдержки за январь 2022 года следующим категориям граждан: труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области, многодетным семьям, детям малообеспеченных семей, опекаемым семьям, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, сельским специалистам, живущим в сельской местности

Также направленные деньги пойдут на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Комитет по социальной защите Псковской области сообщает, что зачисление на счета граждан производятся в течении 3-х рабочих дней. Почта начнет осуществлять выплату с 5 января 2022 года.

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