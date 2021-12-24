Порядка 90 полицейских будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь в Пскове

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, обеспечивать безопасность в Пскове будут около 90 сотрудников полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Вопрос обеспечения безопасности в новогодние праздники был рассмотрен в рамках совместного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической комиссии и оперативной группы муниципального образования «Город Псков» под председательством Бориса Елкина.

«Впереди нас ждут ответственные дни. Необходимо всем быть на связи и, в случае необходимости, оперативно подключаться к решению поставленных задач», – отметил глава администрации города Пскова.

По словам Бориса Елкина, в новогоднюю ночь в областном центре будут дежурить 86 сотрудников УМВД России по городу Пскову. В течение 31 декабря полицейских рассредоточат по всему городу. К часу ночи 1 января сотрудники УМВД будут находиться на площади Ленина – в зоне запуска городского новогоднего фейерверка.

Глава городской администрации также подчеркнул, что в целях обеспечения безопасности на дорогах в новогоднюю ночь на основных улицах областного центра будут работать светофоры.

Особое внимание в новогоднюю ночь будет уделено и запуску пиротехники. Так, фейерверки недопустимо запускать в местах, где они могут стать причиной пожара. Кроме того, псковичам также следует соблюдать меры безопасности при пользовании пиротехникой во избежание травм различной степени тяжести.

«В праздники также следует быть осторожными рядом с водоемами. В целях безопасности запрет выхода на лед в Пскове продолжает действовать», – отметили в пресс-службе городской администрации.