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Общество

Псковская новогодняя ярмарка продлена до 15 января

23 декабря 2021 года, 17:39

До 15 января продлили псковскую новогоднюю ярмарку. Такой ответ дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на вопрос пользователя в Instagram-аккаунте главы администрации Пскова Бориса Елкина.

Глава региона заметил, что с 7 по 15 января производители смогут торговать продукцией без арендной платы.

Новогодняя ярмарка в Пскове стартовала 20 декабря на улице Пушкина. Она стилизовала под ремесленную площадку. Там псковичи могут приобрести товары местного производства. Также на площадке ярмарки есть фотозоны и общепит.

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