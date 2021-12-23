Псковская новогодняя ярмарка продлена до 15 января

До 15 января продлили псковскую новогоднюю ярмарку. Такой ответ дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на вопрос пользователя в Instagram-аккаунте главы администрации Пскова Бориса Елкина.

Глава региона заметил, что с 7 по 15 января производители смогут торговать продукцией без арендной платы.

Новогодняя ярмарка в Пскове стартовала 20 декабря на улице Пушкина. Она стилизовала под ремесленную площадку. Там псковичи могут приобрести товары местного производства. Также на площадке ярмарки есть фотозоны и общепит.