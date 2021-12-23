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Общество

Дирижёр псковского симфонического оркестра о своей карьере: В ближайшие дни всё прояснится

23 декабря 2021 года, 16:11

Главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский в разговоре с Псковским агентством информации не стал комментировать прощальный пост в Instagram, но сообщил, что в ближайшее время ситуация «станет яснее».

Дирижёр псковского симфонического оркестра о своей карьере: В ближайшие дни всё прояснится

Фото: Арсений Тимашов

«Я думаю, что в ближайшие дни как-то будет яснее, информацию, которая есть, можно будет сделать общедоступной», – сообщил Хондзинский.

Также информацию отказалась комментировать директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Ранее главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра области опубликовал прощальный пост в своем Instagram-аккаунте. В нем Николай Хондзинский задался вопросом о том, будет ли скучать по Пскову.

«Буду ли я скучать по Пскову? Конечно, да, и конечно, нет», – размышлял дирижёр.

Он отметил, что Псков является величественным и красивым русским городом, который пережил «столько мелочных и бездеятельных, столько отважных и жертвенных, столько великих и «не» людей».

Также Николай Хондзинский процитировал Ветхий завет, Книгу Екклесиаста: «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему [«где оно восходит». – Ред.]».

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