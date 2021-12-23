Более 40 нарушений трудового законодательства выявлено псковскими профсоюзами

Более 40 нарушений трудового законодательства выявлено профсоюзами с начала года. Такие цифры на заседании Псковского областного совета профсоюзов, посвященного подведению итогов года, привел председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Он отметил, что специалистами ведомства проведено с десяток проверок соблюдения законодательства о труде, по результатам выявлено более 40 нарушений трудового законодательства.

«Работодателям направлены соответствующие представления об устранении выявленных нарушений, - сообщил он. - Надо отдать им должное, все нарушения были устранены в срок и добровольно».