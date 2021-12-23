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Общество

Более 40 нарушений трудового законодательства выявлено псковскими профсоюзами

23 декабря 2021 года, 11:47

Более 40 нарушений трудового законодательства выявлено профсоюзами с начала года. Такие цифры на заседании Псковского областного совета профсоюзов, посвященного подведению итогов года, привел председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Он отметил, что специалистами ведомства проведено с десяток проверок соблюдения законодательства о труде, по результатам выявлено более 40 нарушений трудового законодательства.

«Работодателям направлены соответствующие представления об устранении выявленных нарушений, - сообщил он. - Надо отдать им должное, все нарушения были устранены в срок и добровольно».

Более 40 нарушений трудового законодательства выявлено псковскими профсоюзами

За прошедший год сотрудникам облсовпрофа было проведено 12 экспертиз коллективных договоров, 7 судебных заседаний, принято участие в расследовании более 20 несчастных случаев на производстве, дано более 600 консультаций на личном приеме и по телефону.

«2021 год стал непростым для нашего профобъединения, - отметил Игорь Иванов. - Все социально-экономические процессы проходили в этот период под воздействием неблагоприятных факторов, связанных с ограничениями из-за ковида. Тем не менее мы продолжали повышать показатели эффективности деятельности по защите трудовых прав работников, заботиться о сохранение их здоровья в процессе трудовой деятельности, осуществлять меры по организационному и кадровому укреплению, развивать систему социального партнерства». 

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