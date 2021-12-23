В 2022 году в Псковской области планируется запуск трех новых производств

Три новых производства планируют запустить в Псковской области в первой половине 2022 года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания 23 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды». Так, в особой экономической зоне «Моглино» заработают «Элме Мессер» (выхлопные системы), «Титан-Полимер» и «Евробит» (производство битума), которые на данный момент находятся на стадии строительства.

По словам Михаила Ведерникова, за 9 месяцев объем инвестиций за основной капитал составил 28,9 млн рублей, что практически на треть превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Также губернатор региона отметил, что за последние 10 месяцев индекс примышленного производства составил 103,5%, объем продукции сельского хозяйства достиг показателя в 102,7%.

Он подчеркнул, что главным инструментом остается Индивидуальная программа социально-экономического развития. На ее реализацию будет направлено еще 1 млрд рублей. Михаил Ведерников уточнил, что в планах продолжение инфраструктурной подготовки ОЭЗ «Моглино», и напомнил, что в текущем году экономическая зона заняла пятое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

Также, по словам главы региона, 425,7 млн рублей будут направлены вне программы на развитие промышленного технопарка «Агрополс», где субъекты МСП могут пользоваться технологической и производственной инфраструктурой на льготных условиях.