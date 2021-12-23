Он отметил, что в регионе активно идет создание Координационных Советов. В течение октября — декабря они были созданы в следующих муниципальных районах: Великолукском, Бежаницком, Невельском, Себежском, Порховском, Дедовичском, Опочецком, Островском.

Руководителей Координационных Советов профсоюзов в Псковской области поощрят. Об этом на заседании Псковского областного совета профсоюзов сказал председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Возглавляют Координационные Советы, как правило, на общественных началах руководители районов и первичных организаций профсоюзов.

«Мне видится, что это не совсем правильно, - отметил Игорь Иванов. - Мы ратуем за то, что каждый труд должен быть по достоинству оценен и оплачен, поэтому давайте вместе подумаем, как в 2022 году сделать корректировку, оценку деятельности наших Координационных Советов и их председателей и как мы их за эффективную работу будем стимулировать».

На данный момент трехсторонние соглашения подписаны между председателями Координационных Советов и главами Бежаницкого, Себежского, Невельского, Порховского и Дедовичского районов. В ближайшее время подписание пройдет в Островском, Опочецком, Куньинском и Печорском районах.

«Здесь нет никакого противостояния. Все муниципальные образования идут навстречу, мы просто физически до конца года не успеваем всех проехать и заключить соглашения, создать комиссии. В первом квартале 2022 года этот вопрос закроем», - сообщил Игорь Иванов.

Отметим, что Координационный Совет - это коллективный орган, объединяющий представителей первичных профсоюзных организаций районов Псковской области. С 2021 года Совет работает в новом расширенном формате: увеличилось количество участников из районов Псковской области.



