Одним из самых читающих регионов России стала Псковская область

Псковская область вошла в рейтинг самых читающих регионов Российской Федерации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на президента Российского книжного союза Сергея Степашина.

Согласно Всероссийского книжному рейтингу, основанному на данных о продажах книг за девять месяцев текущего года, самый быстрый рост по объему продаж книжной продукции показала Калининградская область. На втором месте в списке самых читающих регионов оказалась Псковская область, на третьем – Республика Карелия. Четвертое и пятое места по объему продаж книг заняли, соответственно, Иркутская и Мурманская области. Москва и Санкт-Петербург в топ-10 читающих регионов вовсе не вошли.

По словам Сергея Степашина, на данный момент высокую долю продаж обеспечивают бумажные книги. При этом фиксируется рост процента и цифровых текстов. В частности, в текущем году аудиокниги и электронные издания собрали 35% от всей выручки продаж, что на 10% превышает показатели предыдущего года.

Кроме того, как отметили эксперты рейтинга, особое внимание в период пандемии коронавируса необходимо уделять традиционным книжным магазинам. Так как в последнее время заметно снизилась покупательская способность граждан региона, которые реже стали посещать магазины, предпочитая им заказы через интернет.