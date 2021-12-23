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Общество

Одним из самых читающих регионов России стала Псковская область

23 декабря 2021 года, 08:32

Псковская область вошла в рейтинг самых читающих регионов Российской Федерации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на президента Российского книжного союза Сергея Степашина.

Одним из самых читающих регионов России стала Псковская область

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Согласно Всероссийского книжному рейтингу, основанному на данных о продажах книг за девять месяцев текущего года, самый быстрый рост по объему продаж книжной продукции показала Калининградская область. На втором месте в списке самых читающих регионов оказалась Псковская область, на третьем – Республика Карелия. Четвертое и пятое места по объему продаж книг заняли, соответственно, Иркутская и Мурманская области. Москва и Санкт-Петербург в топ-10 читающих регионов вовсе не вошли.

По словам Сергея Степашина, на данный момент высокую долю продаж обеспечивают бумажные книги. При этом фиксируется рост процента и цифровых текстов. В частности, в текущем году аудиокниги и электронные издания собрали 35% от всей выручки продаж, что на 10% превышает показатели предыдущего года.

Кроме того, как отметили эксперты рейтинга, особое внимание в период пандемии коронавируса необходимо уделять традиционным книжным магазинам. Так как в последнее время заметно снизилась покупательская способность граждан региона, которые реже стали посещать магазины, предпочитая им заказы через интернет. 

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