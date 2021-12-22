Журналистка ПАИ примет участие в пресс-конференции с президентом 23 декабря

По словам Надежды Назаренко, большая пресс-конференция президента даёт возможность регионам задать насущные вопросы, обозначить главные «болевые точки», а также решить социально значимые проблемы. «По каждой теме Владимир Путин предлагает конкретные пути решения. Именно поэтому каждый год встречу с главой государства с нетерпением ждут не только журналисты, но и все российские граждане. Надеемся, что и нам в этом году удастся озвучить президенту важную для Псковской области тему», – отметила руководитель Медиацентра ПАИ.

Пресс-конференция пройдет 23 декабря в 12:00 в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, куда и отправится журналистка. В связи с эпидобстановкой в этом году количество приглашенных журналистов сократили вдвое.

Предстоящая большая пресс-конференция Владимира Путина будет 17-ой по счёту. До начала пандемии в пресс-конференциях участвовали более тысячи представителей СМИ. В прошлом году из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, Владимир Путин отвечал на вопросы удаленно из своей резиденции в Ново-Огарево.