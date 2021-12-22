Более 300 млн рублей задолжали жители Псковской области компании «Экопром» Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказал директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.

«Собираемость платежей по двум зонам Псковской области – северной и южной - составляет 89%», - отметил он.

Лидерами по платежам являются города Псков (97%) и Великие Луки (95%), среди районов - Островский (86%), Печорский, Палкинский и Порховский районы (83%), Локнянский (90%), Невельский (85%), Пустошкинский (85%) районы.

Для работы с населением в компании был создан отдел по взысканиям, который хорошо себя зарекомендовал.

«Сейчас в отделе работают 10 человек, - рассказал директор компании. - И я думаю, что в этом направлении мы будем двигаться и дальше».