Компания «Экопром» обслуживает 97,5% населения Псковской области

Сегодня компания «Экопром» обслуживает 97,5% населения – это более 600 тысяч человек и более 2 500 населенных пунктов. Об этом сообщил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.

«В этом году к ним прибавилось еще порядка 70 пунктов, которым мы оказываем услуги. - К сожалению, не до всех деревень легко добраться, но мы этот вопрос решаем. Надеемся, что цифры в 100% достигнуть получится».