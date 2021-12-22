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Общество / Экология

7 500 кубометров мусора с несанкционированных свалок вывезено за год в Псковской области

22 декабря 2021 года, 14:19

7 500 кубометров мусора с несанкционированных свалок вывезено за год в Псковской области. Об этом сообщил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.

7 500 кубометров мусора с несанкционированных свалок вывезено за год в Псковской области

«Работа по ликвидации свалок идет, - отметил директор компании. - Население становится сознательнее. Главы районов вовремя информируют, да и местные жители мимо не проходят».

За год сотрудниками компании было ликвидировано 608 свалок и вывезено 7 500 кубометров мусора.

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