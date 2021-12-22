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Общество

За год в Псковской области ликвидировали более 600 стихийных свалок

22 декабря 2021 года, 13:11

За прошедший год в Псковской области сотрудниками «Экопрома» было ликвидировано 608 стихийных свалок. Об этом сообщил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 22 декабря.

По его словам, работа по ликвидации стихийных свалок в регионе продолжается. При этом также повышается и сознательность жителей области в этом отношении. «За год удалось ликвидировать 608 свалок и вывезти 7,5 тыс. куб. м мусора», – отметил Александр Киселёв.

Директор филиала ООО «Экопром» подчеркнул, что в настоящее время компания обслуживает 97,5% жителей Псковской области – свыше 600 тыс. человек. Также она вывозит мусор с территории 2 тыс. 500 населенных пунктов региона.

«В этом году к ним прибавилось еще порядка 70 пунктов, которым мы оказываем услуги. Работа не останавливается, поселки, которые необходимо обслуживать, прибавляются ежемесячно. Надеюсь, дойдем до 100%», – отметил Александр Киселёв.

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