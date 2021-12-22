Псковичка Наталья Лобанова приняла участие в передаче «Модный приговор»

Несколько лет назад в семье Лобановых родился особенный ребенок. Родители столкнулись с отсутствием в Пскове реабилитации. Чтобы пройти некоторые реабилитационные мероприятия, приходится ездить в Санкт-Петербург, а значит, надолго оставлять семью, чтобы ситуацию переломить в Пскове при активном участие Натальи был создан Центр доступной абилитации «Добрея».

В Центре заботятся не только о детях, но и помогают мамам. К примеру, есть проект «Преображение», когда мама особенного ребенка может пойти и получить услуги по уходу за собой.

Сама Наталья — последняя в списке, кто услугами этого проекта пользуется. Она признается, что времени на себя совсем не хватает. По словам мужа Натальи, руки у нее опустились, когда на маленького Егорку стали сыпаться диагнозы один за другим.

«Главное — голова чистая, одежда опрятная и можно бежать мир спасать», - рассуждает Наталья.

Она отмечает, что одежду носит тоже самую простую, потому что надевать обувь на каблуках, имея особенного ребенка на руках, совершенно не удобно.

«Вы очень счастливая и самодостаточная женщина, – отметила Эвелина Хромченко.

По ее словам, менять что-либо в своем образе Наталья просто не торопиться, потому что любима мужем и семья принимает в любом виде.

